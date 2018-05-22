Главы МИД Японии, Британии и Нидерландов заявили о необходимости сохранения давления на КНДР

Министр иностранных дел Японии Таро Коно провел встречи с министром иностранных дел Нидерландов Стефом Блоком и британским коллегой Борисом Джонсоном на полях G20 в Буэнос-Айресе, сообщает пресс-служба японского внешнеполитического ведомства.

По итогам встреч главы МИД трех стран подтвердили необходимость продолжать максимальное давление на КНДР с целью разрешения проблемы вокруг ядерной и ракетной программ Пхеньяна.

"Глава МИД Коно объяснил основополагающую позицию Японии, в том числе относительно уничтожения оружия массового поражения КНДР. Стороны схожи в позиции относительно необходимости сохранения максимального давления со стороны международного сообщества и подтвердили намерение тесного взаимодействия по этом вопросу", - говорится в заявлении.

Ранее глава МИД Южной Кореи исключила смягчение санкций против КНДР в ближайшем будущем.