Главу МИД Венгрии внесли в базу Миротворца

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто попал в базу сайта Миротворец.

Причиной внесения Сийярто в "чистилище" стало "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Прямые угрозы вооруженным вторжением в Украину".

Также главу МИД Венгрии обвиняют во вмешательстве во внутренние дела Украины, разжигании и поддержке сепаратистских настроений в Украине, участии в организации провокации, направленной на массовое нарушение гражданами Украины законодательства Украины.

Ранее сообщалось, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто перед началом переговоров с украинским коллегой Павлом Климкиным пообещал зеркальные меры в случае высылки Киевом венгерского консула из-за раздачи паспортов в Берегово.

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Напомним, в Украине поднялся скандал вокруг выдачи венгерских паспортов в Берегово Закарпатской области. СМИ обнародовали видео, тайно снятое в консульстве Венгрии, на котором новые венгерские граждане под бокал шампанского принимают присягу на верность Венгрии и получают документы.

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В Министерстве иностранных дел Украины пообещали проверить это видео. А глава ведомства Павел Климкин заявил, что если эта информация подтвердится, то МИД примет решение о высылке консула Венгрии.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о попытках запугать закарпатских венгров и пригрозил еще более усложнить евроинтеграцию Украины.