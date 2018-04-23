Главное за выходные: отказ КНДР от ядерных испытаний, задержание лидера протестов в Ереване и Украина на встрече G7

НВ собрало самые важные новости за выходные, 21-22 апреля

Ким Чен Ын объявил о приостановке ядерных испытаний

Северокорейский лидер Ким Чен Ын объявил, что с 21 апреля страна замораживает ракетные и ядерные испытания, а также закрывает ядерный полигон на севере республики. Решение вызвало позитивную реакцию у США, Южной Кореи, Японии и Евросоюза Читать дальше →

В Ереване задержали лидера протестов Никола Пашиняна

Во время протестов в армянском Ереване был задержан лидер оппозиционного движения Никол Пашинян. Перед этим должен был состояться диалог между ним и премьером Сержем Саргсяном, однако переговоры сорвались. Организаторы акции заявили о готовности сделать ее бессрочной Читать дальше →

В Торонто прошла встреча G7 с участием Украины

В канадском Торонто прошла встреча министров иностранных дел G7 – Большой семерки. В ней впервые приняла участие Украина, которую представил глава МИД Павел Климкин Читать дальше →

СМИ узнали имя одного из подозреваемых в отравлении Скрипаля

Контртеррористическая полиция вычислила российского шпиона, который может быть причастен к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. Офицеры подозревают, что это 54-летний бывший шпион ФСБ с кодовым именем Гордон. Считается, что человек может использовать псевдоним Михаилс Савикис, а также два других псевдонима Читать дальше →

В Афганистане произошло несколько терактов за день

В столице Афганистана Кабуле и в афганском городе Пули-Хумри произошло несколько взрывов, погибли 57 человек Читать дальше →

В Японии умер самый старый человек на планете

В Японии в возрасте 117 лет умерла Наби Таджима, самый старый человек на Земле Читать дальше →

Парламент Турции одобрил проведение досрочных выборов в стране

Парламент Турции поддержал законопроект о проведении досрочных парламентских и президентских выборов в стране Читать дальше →

Украинцы смогут путешествовать в китайскую провинцию Хайнань без виз

Украинцы смогут въезжать на территорию китайской провинции Хайнань без виз. В провинции можно будет находиться в течение 30 дней Читать дальше →

В Киеве националисты разогнали лагерь ромов на Лысой горе и сожгли их палатки

В Киеве участники националистической организации С14 выгнали ромов из лагеря на Лысой горе и сожгли их палатки и вещи Читать дальше →

Население Украины к концу века сократится на 36% - прогноз ООН

К концу XXI века численность населения Украины может сократиться на 36%. Факторы, которые влияют на депопуляцию в Украине и других странах Восточной Европы, - низкие доходы, медленный прирост населения и негативное отношение к иммигрантам. На фоне того, что в Украину иммигрирует мало людей, сами украинцы эмигрируют из страны. По данным ООН, сейчас за рубежом проживают 11% украинцев Читать дальше →

Объявлены победители национальной кинопремии Золота Дзиґа

В Киеве состоялось вручение национальной кинопремии Золота Дзиґа. За победу в номинации Лучший фильм 2017 боролись пять фильмов Читать дальше →