Главное за выходные: масштабная авиакатастрофа на Кубе, свадьба принца Гарри и Меган Маркл и прощание Украины с СНГ

НВ собрало самые важные новости за выходные, 19-20 мая.
На Кубе разбился Boeing с более 100 пассажирами на борту
На Кубе потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737 вскоре после вылета из международного аэропорта имени Хосе Марти. Он выполнял внутренний рейс. Самолет врезался в линии электропередач. На его борту было 105 пассажиров и шесть членов экипажа. В авиакатастрофе выжили три женщины Читать дальше→
Украина отзывает представителей из всех уставных органов СНГ
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина отзывает своих представителей из всех уставных органов СНГ. В Содружестве выразили удивление такому шагу. Украинские власти пояснили, что страна пересмотрит все договоры, заключенные в рамках СНГ, и выйдет из тех, где будет малейшее несоответствие национальным интересам Читать дальше→
В Великобритании состоялась свадьба принца Гарри и Меган Маркл
Американская актриса Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри. Брак был заключен в часовне Святого Георгия в Виндзорском Дворце. После часовой службы принц Гарри с женой отправились в традиционную поездку молодоженов по городу в течение 25 минут Читать дальше→
Македония определилась с новым названием страны
Премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил, что компромиссным вариантом переименования страны стало название Республика Илинденская Македония Читать дальше→
В Украине почтили память жертв политических репрессий
В Украине почтили память жертв политических репрессий тоталитарного коммунистического режима Читать дальше→
На матче в Черкассах произошли потасовки
В Черкассах полицейские задержали 26 участников массовых драк во время футбольного матча Черкасский Днепр–Сумы. Игру остановили из-за беспорядков на 54-й минуте. В полиции начали служебное расследование, чтобы проверить правомерность действий правоохранителей Читать дальше→
В Киеве и Одессе прошли Мегамарши в вышиванках
В Киеве и Одессе прошли Мегамарши в вышиванках, посвященные Дню вышиванки. Для украинской столицы этот Марш вышиванок стал юбилейным, двадцатым, а одесситы прошлись улицам города в национальной одежде одиннадцатый раз Читать дальше→
В Каннах вручили кинонаграды
Главный приз 71-го Каннского кинофестиваля, Золотую Пальмовую ветвь, получил японский кинорежиссер Хирокадзу Корээда за фильм Магазинные воришки/ Shoplifters Читать дальше→
Свитолина защитила титул чемпионки престижного турнира в Риме
Первая ракетка Украины Элина Свитолина, занимающая четвертое место в мировом рейтинге, защитила титул престижного грунтового турнира серии WTA Premier 5 в Риме Читать дальше→
В немецком Саарбрюкене неизвестный открыл огонь по прохожим
В городе Саарбрюкен на юго-западе Германии неизвестный устроил беспорядочную стрельбу по прохожим. Жертвами стали два человека Читать дальше→
Комментарии
Правила комментирования