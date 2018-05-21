Главное за выходные: масштабная авиакатастрофа на Кубе, свадьба принца Гарри и Меган Маркл и прощание Украины с СНГ

НВ собрало самые важные новости за выходные, 19-20 мая.

На Кубе разбился Boeing с более 100 пассажирами на борту

На Кубе потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737 вскоре после вылета из международного аэропорта имени Хосе Марти. Он выполнял внутренний рейс. Самолет врезался в линии электропередач. На его борту было 105 пассажиров и шесть членов экипажа. В авиакатастрофе выжили три женщины Читать дальше→

Украина отзывает представителей из всех уставных органов СНГ

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина отзывает своих представителей из всех уставных органов СНГ. В Содружестве выразили удивление такому шагу. Украинские власти пояснили, что страна пересмотрит все договоры, заключенные в рамках СНГ, и выйдет из тех, где будет малейшее несоответствие национальным интересам Читать дальше→

В Великобритании состоялась свадьба принца Гарри и Меган Маркл

Американская актриса Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри. Брак был заключен в часовне Святого Георгия в Виндзорском Дворце. После часовой службы принц Гарри с женой отправились в традиционную поездку молодоженов по городу в течение 25 минут Читать дальше→

Македония определилась с новым названием страны

Премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил, что компромиссным вариантом переименования страны стало название Республика Илинденская Македония Читать дальше→

В Украине почтили память жертв политических репрессий

В Украине почтили память жертв политических репрессий тоталитарного коммунистического режима Читать дальше→

На матче в Черкассах произошли потасовки

В Черкассах полицейские задержали 26 участников массовых драк во время футбольного матча Черкасский Днепр–Сумы. Игру остановили из-за беспорядков на 54-й минуте. В полиции начали служебное расследование, чтобы проверить правомерность действий правоохранителей Читать дальше→

В Киеве и Одессе прошли Мегамарши в вышиванках

В Киеве и Одессе прошли Мегамарши в вышиванках, посвященные Дню вышиванки. Для украинской столицы этот Марш вышиванок стал юбилейным, двадцатым, а одесситы прошлись улицам города в национальной одежде одиннадцатый раз Читать дальше→

В Каннах вручили кинонаграды

Главный приз 71-го Каннского кинофестиваля, Золотую Пальмовую ветвь, получил японский кинорежиссер Хирокадзу Корээда за фильм Магазинные воришки/ Shoplifters Читать дальше→

Свитолина защитила титул чемпионки престижного турнира в Риме

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, занимающая четвертое место в мировом рейтинге, защитила титул престижного грунтового турнира серии WTA Premier 5 в Риме Читать дальше→

В немецком Саарбрюкене неизвестный открыл огонь по прохожим

В городе Саарбрюкен на юго-западе Германии неизвестный устроил беспорядочную стрельбу по прохожим. Жертвами стали два человека Читать дальше→