Глава ведомства по охране конституции Германии снят с должности из-за событий в Хемнице

Глава Федерального ведомства по охране конституции ФРГ Ханс-Георг Масен снят с должности из-за событий в Хемнице, сообщает DW.

Об этом сообщил во вторник, 18 сентября, официальный представитель правительства в Берлине.

Решение об отставке Масена с должности главы спецслужбы было принято на встрече руководителей "большой коалиции" - канцлера ФРГ Ангелы Меркель и министра внутренних дел Германии Хорста Зеехофера. Теперь чиновник займет пост статс-секретаря в министерстве внутренних дел Германии.

Масена, в частности, обвиняли в неправомерной передаче правопопулистам из Альтернативы для Германии (АдГ) информации из неопубликованного отчета возглавляемой им спецслужбы.

Речь шла о числе предполагаемых исламистов в Германии и бюджете Федерального ведомства по охране конституции. Политик также попал под шквал критики из-за своего заявления о "недоказанной подлинности" видеозаписи из Хемница, где во время беспорядков несколько немцев гонятся за темнокожими иностранцами.

В ночь на 26 августа в городе Хемниц, что на востоке Германии, 35-летний немец погиб в результате драки, в которой участвовали до 10 человек разных национальностей. Кроме того, два человека получили ранения различной степени тяжести.

По подозрению в нападении и нанесении смертельных ранений полиция задержала 22-летнего гражданина Ирака и 23-летнего сирийца.

После этого в городе прошли волнения и беспорядки, в результате столкновений пострадали по меньшей мере 11 человек. В акциях протеста взяли участие как ультраправые, так и простые жители Хемница, считающие, что полиция умалчивает о преступлениях мигрантов.

18 сентября, суд отпустил из-под стражи иракского беженца, задержанного в августе по подозрению в причастности к этому резонансному убийству.

Смотрите также