Глава ЦРУ заявил, что спустя несколько месяцев КНДР будет готова нанести ядерный удар по США

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Помпео считает, что КНДР усердно работает над разработкой ракеты

Помпео считает, что КНДР усердно работает над разработкой ракеты

Глава Центрально разведывательного управления (ЦРУ) Майк Помпео заявил, что через несколько месяцев Северная Корея сможет нанести ядерный удар по США.

Помпео отметил, что руководство США пытается помешать КНДР создать ракеты дальнего радиуса поражения, передает CBS.

"Я, конечно, был бы рад сказать, что через год... Правительство США усердно работает над тем, чтобы продлить этот срок", - заявил Помпео.

Ранее экс-глава Пентагона рассказал, что будет, если КНДР запустит способную достичь США ракету с ядерной боеголовкой.

Эштон Картер, руководивший Пентагоном во время президентства Барака Обамы, в интервью НВ выразил уверенность, что Северная Корея проиграет войну, если все-таки решится ее начать.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове