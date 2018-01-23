Глава ЦРУ заявил, что спустя несколько месяцев КНДР будет готова нанести ядерный удар по США

Помпео считает, что КНДР усердно работает над разработкой ракеты

Глава Центрально разведывательного управления (ЦРУ) Майк Помпео заявил, что через несколько месяцев Северная Корея сможет нанести ядерный удар по США.

Помпео отметил, что руководство США пытается помешать КНДР создать ракеты дальнего радиуса поражения, передает CBS.

"Я, конечно, был бы рад сказать, что через год... Правительство США усердно работает над тем, чтобы продлить этот срок", - заявил Помпео.

Ранее экс-глава Пентагона рассказал, что будет, если КНДР запустит способную достичь США ракету с ядерной боеголовкой.

Эштон Картер, руководивший Пентагоном во время президентства Барака Обамы, в интервью НВ выразил уверенность, что Северная Корея проиграет войну, если все-таки решится ее начать.