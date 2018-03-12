Глава ЦРУ назвал неправдивыми слова Путина о том, что РФ не вмешивалась в американские выборы

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Майк Помпео прокомментировал слова Путина

Майк Помпео прокомментировал слова Путина

Руководитель Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майк Помпео заявил, что не верит президенту РФ Владимиру Путину, который заявляет о непричастности России к вмешательству в выборы президента США в 2016 году.

Он также отметил, что хакеры, которые вмешались в избирательный процесс, были связаны с Кремлем, передает The Hill.

"Россияне пытались вмешаться в выборы президента США в 2016 году", - заявил Помпео.

Напомним, демократы из спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США 24 февраля обнародовали отредактированную версию служебной записки по предполагаемому вмешательству России в выборы президента США в ноябре 2016 года.

Президент Трамп назвал ее провалом.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове