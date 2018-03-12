Глава ЦРУ назвал неправдивыми слова Путина о том, что РФ не вмешивалась в американские выборы

Руководитель Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майк Помпео заявил, что не верит президенту РФ Владимиру Путину, который заявляет о непричастности России к вмешательству в выборы президента США в 2016 году.

Он также отметил, что хакеры, которые вмешались в избирательный процесс, были связаны с Кремлем, передает The Hill.

"Россияне пытались вмешаться в выборы президента США в 2016 году", - заявил Помпео.

Напомним, демократы из спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США 24 февраля обнародовали отредактированную версию служебной записки по предполагаемому вмешательству России в выборы президента США в ноябре 2016 года.

Президент Трамп назвал ее провалом.