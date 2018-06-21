21 июня 2018, четверг

Глава спецслужбы ФРГ обвинил хакеров из РФ в кибератаках на энергосети

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Злоумышленники пытались внедриться в интернет-сети немецких энергопоставщиков
Фото: Pixabay

Злоумышленники пытались внедриться в интернет-сети немецких энергопоставщиков

Глава Федерального ведомства по охране конституции Ханс-Георг Масен возложил ответственность за недавнюю масштабную кибератаку на немецкие электросети и энергетические компании на Россию. 

Об этом Масен заявил в интервью газетам медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland, передает DW.

"Почерк преступников - на самом деле лишь один из индикаторов, указывающих на то, что атаку могли контролировать из России", - отметил он.

Деталей расследования Ханс-Георг Масен не привел.

Издание напоминает, что Федеральное ведомство по безопасности в сфере информационной техники сообщило о масштабном кибернападении под названием Berserk Bear 13 июня. Злоумышленники пытались внедриться в интернет-сети немецких энергопоставщиков. Преступникам, однако, удалось взломать сетевую инфраструктуру лишь в офисах нескольких компаний.

Первые признаки атаки появились летом 2017 года. Сколько немецких компаний оказались затронуты в результате нападения не уточняется. 

Напомним, директор центра контрразведки США Уильям Эванина предупредил американских болельщиков, которые собираются на Чемпионат мира по футболу в России, об угрозах хакерских атак.

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