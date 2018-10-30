Глава РПЦ рассказал о нюансах закрытой встречи с патриархом Варфоломеем, которая состоялась на Фанаре

Глава РПЦ Кирилл рассказал о подготовке своей закрытой встречи с Вселенским патриархом Варфоломеем, которая прошла в Стамбуле 31 августа и касалась вопроса предоставления автокефалии Украинской церкви.

По словам главы РПЦ, он предлагал константинопольской стороне провести встречу на нейтральной территории, например в швейцарском городе Шамбези. Но патриарх Варфоломей, якобы настаивал на встрече именно на Фанаре.

"(Меня) стали отговаривать в Москве от этого визита, считая, что это будет унизительным. Я понял, что это желание (Константинополя - Ред) поставить на место. Но это унизительно для тех, кто обращает внимание на такие игрушки. Я готов пешком идти куда угодно, только чтобы предотвратить такое развитие событий, которое мы имеем сегодня", - цитирует Кирилла Интерфакс.

Патриарх Кирилл добавил, что во время переговоров позиция патриарха Варфоломея по вопросу автокефалии для Украинской церкви была выражена "достаточно резко и радикально".

31 августа Вселенский патриарх Варфоломей принял на Фанаре главу РПЦ Кирилла, во время закрытой встречи Варфоломей объявил московскому патриарху о своем решении даровать автокефалию Украинской церкви.

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11 октября Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создании в Киеве стравропигии и признании каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.

По словам предстоятеля УПЦ КП Филарета, томос будет получен после избрания предстоятеля патриархата на объединительном соборе.

15 октября Синод РПЦ принял решение отказаться от евхаристического общения с Константинополем из-за подготовки Фанаром автокефалии Украинской православной церкви. Теперь за молитву в "запретных" храмах Константинопольского патриархата священнослужителей Русской православной церкви ждет наказание, а верующие будут обязаны покаяться в этом грехе на исповеди.

Кроме того, глава РПЦ Кирилл заявил, что Константинопольский патриархат, признав каноничность УПЦ КП и УАПЦ, впал в раскол.

Константинопольский патриархат не будет разрывать отношения с Русской православной церковью и продолжит поминать Московского патриарха в порядке, установленном в диптихе.

Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что РПЦ рано или поздно будет вынуждена смириться с решениями Синода Константинопольского патриархата относительно Украинской церкви.