Глава РПЦ призвал предстоятелей поместных церквей не признавать Православную церковь Украины Сегодня, 13:09 653 Цей матеріал також доступний українською Глава РПЦ Кирилл

Патриарх Московский Кирилл призвал предстоятелей поместных православных церквей не признавать результаты Объединительного собора в Киеве, на котором была создана Православная церковь Украины.

По словам Кирилла, в Киеве "состоялось незаконное сборище раскольников".

"Призываю Вас и всю полноту вашей Святейшей Церкви не признавать новосозданную псевдоцерковную структуру и не вступать с нею в общение...Мы являемся свидетелями беззаконного вмешательства во внутреннюю жизнь Украинской Православной Церкви, грубого антиканонического вторжения в ее пределы, углубления церковного разделения в православном народе, еще большего раскола в украинском Православии", - заявил глава РПЦ.

Кирилл также посетовал, что 16 декабря, Константинопольский патриарх Варфоломей официально признал избрание предстоятеля Православной церкви Украины.

"Для Константинопольской Церкви...более не существует (Московского патриархата в Украине - Ред) лишь потому, что он не захотел быть участником навязанного извне проекта предоставления "автокефалии" и желает строить церковную жизнь в соответствии с церковными установлениями, а не политическими амбициями властей", - считает Кирилл.

15 декабря в Софии Киевской прошел Объединительный собор, на котором тайным голосованием был избран предстоятель единой Православной церкви Украины. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). На Объединительном соборе также утвердили устав церкви.

Томос об автокефалии ибранному предстоятелю вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019 года. Почетный патриарх Филарет заявил, что иерархи, которые не присоединятся к новой Православной церкви Украины, станут раскольниками.

В Объединительном соборе по созданию поместной церкви участвовали два представителя УПЦ Московского патриархата - митрополит Винницкий и Барский Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко).

Комментируя участие своих иерархов в Соборе Московский патриархат в Украине заявил, что оба митрополита перешли в раскол и в диптихе канонических епископов Украины они больше не значатся.

Также Московский патриархат заявил о непризнании решений, которые были приняты на Объединительном соборе. Кроме того, было принято решение о снятии с должности двух иерархов, участвовавших в Соборе, - митрополитов Симеона (Шостацкого) и Александра (Драбинко).

16 декабря во время службы в Спасо-Преображенском кафедральном соборе в Виннице митрополит Симеон заявил о своем переходе из Московского патриархата в ПЦУ.

В РПЦ заявили, что участники Объединительного собора в Киеве будут стерты из исторической памяти церкви.