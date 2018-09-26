26 сентября 2018, среда

Глава Пентагона заявил о ядерной угрозе со стороны России

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Мэттис рассказал о ядерной угрозе со стороны РФ, Китая и КНДР

Мэттис рассказал о ядерной угрозе со стороны РФ, Китая и КНДР

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что главной угрозой для безопасности США является ядерная угроза со стороны России и, в меньшей степени, от Китая и КНДР.

Об этом он сказал во время выступления в Военном институте Вирджинии, сообщает пресс-служба Пентагона.

"О ядерной угрозе не так много говорят, но это абсолютно реальная угроза, и нам приходится принимать меры, чтобы справиться с этим. Нам нужно сдерживание, потому что ядерную войну невозможно выиграть и поэтому ни в коем случае нельзя ее начинать", - отметил Мэттис.

Он также добавил, что именно это сдерживает стороны конфликтов от применения ядерного оружия. По словам главы Пентагона, кто использует его, тот столкнется с "наихудшими последствиями".

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