Глава Пентагона прокомментировал российскую агрессию в Керченском проливе Вчера, 22:47 472 Цей матеріал також доступний українською Джеймс Маттис

Глава Пентагона Джеймс Маттис во время выступления на Форуме национальной обороны в Калифорнии прокомментировал действия РФ и российского президента Владимира Путина. Об этом сообщает Голос Америки.

Маттис отметил, что Путин нарушил два договора. Первый – о ликвидации ракет средней и малой дальности, второй – о пользовании Керченским проливом.

"Об этом также свидетельствует наглая пренебрежение и нарушение россиянами договора 2003 года с Украиной, который позволил российским и украинским кораблям свободно проходить через Керченский пролив, этот договор был нагло нарушен в минувшие выходные", – сказал он.

Министр обороны США также ответил на вопрос о том, что могут сделать США, чтобы сдержать поведение РФ.

"Это очень сложная ситуация, ведь Путин, очевидно, учится медленно. Он не признает, что то, что он делает, создает враждебное отношение к его народу. Он не действует в интересах русского народа, он фактически заставляет НАТО перевооружаться и укреплять демократические позиции, единственной позиции всех демократий вместе", – отметил Маттис.

Глава Пентагона также добавил, что это инцидент с тем, "кому просто нельзя доверять".

В Санкт–Петербурге прошел пикет против российской агрессии в Украине

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира. В итоге все три корабля были захвачены Россией. В то же время Москва возлагает вину за инцидент на украинскую сторону, обвиняя корабли ВМС Украины "в незаконном пересечении границы".

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской–молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.