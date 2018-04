Глава Пентагона призвал Трампа повременить с ударом по Сирии - СМИ

Министр обороны США Джеймс Мэттис призвал власти страны не торопиться c "неизбежным" ударом по Сирии из-за возможных глобальных последствий такой атаки, которая может перерасти в более широкий конфликт между Западом, Ираном и Россией. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, свои опасения глава Пентагона выразил на закрытой встрече с советниками президента по безопасности в Белом доме. В частности, Мэттис предложил представить более убедительные доказательства роли сирийского президента Башара Асада в организации недавней химической атаки, чтобы убедить мировое сообщество в необходимости военной операции.

Встреча завершилась без принятия решения о необходимости военной акции в Сирии, подчеркивает The New York Times.

Ранее 12 апреля Мэттис публично озвучил свои опасения относительно эскалации конфликта в Сирии во время слушаний в Комитете Палаты представителей Конгресса США по вопросам вооруженных сил.

"Мы пытаемся остановить убийства невинных людей. Однако на стратегическом уровне наша задача – удержать ситуацию от эскалации и выхода из-под контроля, если вы понимаете мой намек", - подчеркнул Мэттис.

В то же время, источники The New York Times выразили сомнение в том, что Пентагону удастся повлиять на решимость президента США Дональда Трампа, который 11 апреля в своем Twitter анонсировал ракетный удар по Сирии. "Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, они прилетят. Они будут хорошие, новые и "умные"!", - написал Трамп.

12 апреля Мэттис заявил, что Пентагон готов предоставить военные варианты действий в Сирии в связи с химической атакой в Восточной Гуте.

Ранее телеканал CNBC сообщил со ссылкой на источник, что США рассматривают в качестве возможных целей для ударов восемь различных объектов в Сирии.

Среди потенциальных целей, в частности, два сирийских аэродрома, исследовательский центр и фабрика, которая потенциально имеет отношение к производству химического оружия.

На фоне информации о возможном ударе США по Сирии крупнейшие авиакомпании уже изменили свои маршруты и огибают территорию Сирии.

7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте (пригород Дамаска) погибли по меньшей мере 85 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, более чем у полутысячи жителей были зафиксированы симптомы отравления в результате химической атаки.

США резко осудили химическую атаку и заявили, что Россия, учитывая ее неизменную поддержку режима президента Сирии Башара Асада, должна нести ответственность за то, что произошло. Российские военные отрицают сам факт применения химического оружия в Думе.