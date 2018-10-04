04 октября 2018, четверг

Глава Пентагона отреагировал на киберагрессию России против ОЗХО

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Джеймс Мэттис

Джеймс Мэттис

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что попытка кибератаки России на инфраструктуру Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) демонстрирует пренебрежение РФ международными нормами и правами.

Об этом сообщает Reuters.

По его словам, страны, вовлеченные в очередной российский шпионский скандал, могут принять новые санкции в отношении России.

"Россия должна нести ответственность, и вовлеченные в ситуацию страны могут принять широкий спектр ответных мер", - заявил глава Пентагона.

Напомним, что спецслужбы Нидерландов предотвратили хакерскую атаку России против Организации по запрещению химоружия (ОЗХО), расположенной в Гааге.

В апреле Нидерланды выслали четырех россиян, подозреваемых в подготовке хакерской атаки, нидерландские спецслужбы считают, что они были сотрудниками ГРУ. По их данным, ими являются Алексей Сергеевич Моренец, Евгений Михайлович Серебряков, Олег Михайлович Сотников и Алексей Валерьевич Минин. У подозреваемых при себе были дипломатические паспорта.

По данным нидерландских спецслужб, сотрудники российской разведки пытались украсть материалы расследования катастрофы Боинга MH17 на Донбассе. 

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове