Глава Пентагона отреагировал на киберагрессию России против ОЗХО

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что попытка кибератаки России на инфраструктуру Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) демонстрирует пренебрежение РФ международными нормами и правами.

Об этом сообщает Reuters.

Министр обороны США Мэттис: попытка РФ взломать сеть ОЗХО показывает пренебрежение международными нормами pic.twitter.com/DgDVyKafMC — Агентство Рейтер (@reuters_russia) 4 октября 2018 г.

По его словам, страны, вовлеченные в очередной российский шпионский скандал, могут принять новые санкции в отношении России.

"Россия должна нести ответственность, и вовлеченные в ситуацию страны могут принять широкий спектр ответных мер", - заявил глава Пентагона.

Министр обороны США Мэттис: Россия должна нести ответственность, и вовлеченные в ситуацию страны могут принять широкий спектр ответных мер pic.twitter.com/jEobgyleka — Агентство Рейтер (@reuters_russia) 4 октября 2018 г.

Напомним, что спецслужбы Нидерландов предотвратили хакерскую атаку России против Организации по запрещению химоружия (ОЗХО), расположенной в Гааге.

В апреле Нидерланды выслали четырех россиян, подозреваемых в подготовке хакерской атаки, нидерландские спецслужбы считают, что они были сотрудниками ГРУ. По их данным, ими являются Алексей Сергеевич Моренец, Евгений Михайлович Серебряков, Олег Михайлович Сотников и Алексей Валерьевич Минин. У подозреваемых при себе были дипломатические паспорта.

По данным нидерландских спецслужб, сотрудники российской разведки пытались украсть материалы расследования катастрофы Боинга MH17 на Донбассе.