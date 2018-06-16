16 июня 2018, суббота

Глава Пентагона обвинил РФ в попытке подорвать авторитет США

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Мэттис недоволен действиями РФ

Мэттис недоволен действиями РФ

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Россия пытается подорвать моральный авторитет США и расколоть единство блока НАТО.

Мэттис считает виновным в такой политике РФ лично президента Владимира Путина, передает Интерфакс-Украина.

"Он стремится снизить привлекательность западной демократической модели и пытается подорвать американский моральный авторитет, его действия направлены не на то, чтобы бросить вызов нашему оружию прямо сейчас, но чтобы ослабить и скомпрометировать нашу веру в наши идеалы", - заявил Мэттис.

В то же время он позитивно оценил налаживание отношений с КНДР.

Ранее сообщалось, что Военно-морские силы США увеличивают свое присутствие в Атлантическом океане и восстанавливают структуры военного командования в ответ на растущую российскую военную активность.

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