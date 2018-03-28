Глава Пентагона об атаке в Солсбери: Россия открыто применила оружие массового уничтожения

Попытку России отравить бывшего сотрудника ГРУ ГШ России Сергея Скрипаля и его дочери в британском городе Солсбери боевым химическим веществом следует рассматривать как применение оружия массового уничтожения на территории страны НАТО, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис, передает Укринформ.

"Еще одна проблема, которая встала перед нами прямо сейчас: очевидное, вполне очевидное применение Россией оружия массового уничтожения, химического вещества, в Европе впервые после Второй мировой войны", - заявил Мэттис.

Действия России в Солсбери он назвал "безрассудным" поведением. Вместо того, чтобы иметь дружественные отношения со странами НАТО, в Москве избрали путь конфронтации, отметил глава американского оборонного ведомства.

Мэттис подчеркнул, что отрицание России в причастности к отравлению в Солсбери повторяют ее поведение, когда РФ не признавала военного присутствия в Крыму и на Донбассе.

"Они снимают опознавательные знаки военной формы и входят в Крым. Они говорят, что они не имеют ничего общего с тем, что происходит с сепаратистами на Востоке Украины. Я не знаю, как они могут говорить это прямо в лицо. Они отмечают, что нельзя доказать того, кто пытался убить людей в Солсбери", - сказал Мэттис.

Он также отметил, что Кремль стремится разрушить единство западного альянса, а также подорвать демократические институты в других странах. В этой связи глава Пентагона подчеркнул, что именно президент Путин несет ответственность за эту политику.

Также Мэттис положительно оценил высылку российских разведчиков из дипломатических учреждений по всему миру, а также единство в этой позиции большинства стран Запада.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт заявила, что США, Великобритания, Североатлантический альянс и еще 25 стран к настоящему моменту объявили о высылке 151 российского дипломата по делу Скрипаля.

Напомним, 26 марта ряд стран объявили о самой масштабной высылке российских дипломатов в связи с применением химического оружия против граждан в Великобритании. К ответным мерам также присоединился Североатлантический альянс – штат российской миссии при НАТО будет сокращен с 30 до 20 дипломатов.

4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в Солсбери. Скрипаль с дочкой до сих пор находятся в реанимации в критическом состоянии.

Британское следствие установило, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в СССР в 1970-х годах. Оно известно под названием Новичок.

Лондон возложил ответственность за инцидент на Россию.