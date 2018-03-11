Глава Пентагона о химоружии в Сирии: Либо Россия некомпетентна, либо сговорилась с Асадом

Глава Пентагона Джеймс Мэттис раскритиковал позицию России относительно применения властями Сирии химического оружия.

Об этом сообщает CNN.

Он напомнил, что в 2013 году Россия обещала помочь ликвидировать запасы сирийского химического оружия, но США и международные наблюдатели обнаружили, что Сирия использовала его против мирных жителей в 2017 году.

"Россия была основным гарантом того, что (сирийский диктатор Башар Асад) избавится от всего этого. Либо Россия некомпетентна, либо сговорилась с Асадом", - заявил Мэттис.

Смотрите также

Министр обороны предостерег Сирию от использования химического оружия в дальнейшем. Мэттис предупредил, что в противном случае последует военные ответ, аналогичный прошлогоднему, когда президент США Дональд Трамп приказал нанести удар по сирийской авиабазе.

"Я просто хочу повторить, что было бы очень неразумно использовать химическое оружие", - сказал Мэттис.