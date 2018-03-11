Глава Пентагона о химоружии в Сирии: Либо Россия некомпетентна, либо сговорилась с Асадом

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Джеймс Мэттис предостерег Сирию от использования химоружия

Джеймс Мэттис предостерег Сирию от использования химоружия

Глава Пентагона Джеймс Мэттис раскритиковал позицию России относительно применения властями Сирии химического оружия.

Об этом сообщает CNN.

Он напомнил, что в 2013 году Россия обещала помочь ликвидировать запасы сирийского химического оружия, но США и международные наблюдатели обнаружили, что Сирия использовала его против мирных жителей в 2017 году.

"Россия была основным гарантом того, что (сирийский диктатор Башар Асад) избавится от всего этого. Либо Россия некомпетентна, либо сговорилась с Асадом", - заявил Мэттис.

Смотрите также

Министр обороны предостерег Сирию от использования химического оружия в дальнейшем. Мэттис предупредил, что в противном случае последует военные ответ, аналогичный прошлогоднему, когда президент США Дональд Трамп приказал нанести удар по сирийской авиабазе.

"Я просто хочу повторить, что было бы очень неразумно использовать химическое оружие", - сказал Мэттис.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове