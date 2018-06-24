24 июня 2018, воскресенье

Глава МВД Италии раскритиковал Макрона за слова о мигрантах

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Маттео Сальвини

Маттео Сальвини

Заявление французского лидера Эммануэля Макрона о том, что у Италии нет проблем с мигрантами являются проявлением высокомерия, заявил глава МВД Италии Маттео Сальвини, пишет газета Corriere della sera.

"Если для высокомерного президента Макрона это не проблема, мы предлагаем ему прекратить оскорбления и показать щедрость фактами, открыв французские порты и прекратив отклонять женщин, детей и мужчин в Вентимилье", - сказал Сальвини.

По его словам, если Франция "собирается превратить Италию в лагерь беженцев для всей Европы, дав ей пару евро на чай, то она абсолютно ошибается".

Напомним, 12 июня президент Макрон назвал решение Рима отказать в приеме корабля с африканскими беженцами абсолютно циничным и неоправданным. 23 июня Макрон заявил о необходимости ввести экономические санкции против стран, которые отказываются принимать мигрантов.

Спасательное судно Aquarius, принадлежащее организации SOS Méditerranée, спасло в Средиземном море 629 беженцев. Среди них 123 несовершеннолетних без сопровождения, 11 детей и семь беременных женщин.

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини отказался принять судно в итальянских портах, отвергла возможность приема этой группы беженцев и Мальта.   

В итоге судно с нелегалами согласилась принять Испания.  

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