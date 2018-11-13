13 ноября 2018, вторник

Глава миссии Украины при НАТО исключил совместные учения с Альянсом в Азовском море

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Вхождение кораблей НАТО в Азовское море является проблематичным из-за конфликта с РФ
Фото: Пресс-служба АП

Вхождение кораблей НАТО в Азовское море является проблематичным из-за конфликта с РФ

НАТО не будут проводить совместные с Украиной учения в Азовском море, чтобы не провоцировать Россию, заявил глава миссии при Альянсе Вадим Пристайко.

"Совместные учения или операция в Азовском море, безусловно, будут восприняты РФ как провокация. Альянс же не планирует провоцировать Россию… Пока планов с НАТО по проведению учений в Азовском море мы не имеем", - пояснил он в интервью Интерфакс-Украина.

Пристайко добавил, что вхождение военных кораблей в Азовское море на данный момент является проблематичным.

"Ни Альянс, ни Украина не заинтересованы в дальнейшем углублении конфликта. И мы на сегодняшний день больше заботимся о том, как нам защитить наше побережье, как нам усилить наши возможности, в частности, строим небольшую военно-морскую базу в Азовском море, усиливаем ракетное и артиллерийское вооружение", - резюмировал он.

Напомним, с апреля 2018 года Россия начала устраивать провокации в Азовском море, захватывая суда, направляющиеся в порты Бердянска и Мариуполя во время их прохода через Керченский пролив.

При этом агрессивные действия российской стороны противоречат международному договору, согласно которому Азовское море является водами внутреннего пользования как для Украины, так и для РФ, и его могут свободно использовать обе страны.

В связи с этим Украина ведет переговоры с ЕС и США о введении санкций против России в ответ на блокаду Азовского моря.

Кроме того, СНБО утвердил комплекс мер по защите национальных интересов в акватории Черного и Азовского морей и Керченском проливе.

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