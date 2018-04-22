Глава Минобороны Германии призвала усилить давление на РФ

Урсула фон дер Ляйен отметила, что нормализации отношений мешает позиция РФ по Донбассу, Крыму и Сирии

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз должен продолжать жесткую санкционную политику против РФ, чтобы иметь возможность говорить с позиции силы.

"Путин не ценит слабость", - заявила фон дер Ляйен в интервью Bild.

Она отметила, что руководство РФ занимается созданием "образа врага", а налаживанию отношений Евросоюза и России мешает позиция Кремля по Крыму, Донбассу и Сирии.

Ранее экс-посол США Стивен Пайфер заявил, что перспектива введения миротворческих сил на Донбасс зависит от того, хочет ли Россия, чтобы это случилось.