Глава Минобороны Германии призвала усилить давление на РФ

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Урсула фон дер Ляйен отметила, что нормализации отношений мешает позиция РФ по Донбассу, Крыму и Сирии

Урсула фон дер Ляйен отметила, что нормализации отношений мешает позиция РФ по Донбассу, Крыму и Сирии

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз должен продолжать жесткую санкционную политику против РФ, чтобы иметь возможность говорить с позиции силы.

"Путин не ценит слабость", - заявила фон дер Ляйен в интервью Bild.

Она отметила, что руководство РФ занимается созданием "образа врага", а налаживанию отношений Евросоюза и России мешает позиция Кремля по Крыму, Донбассу и Сирии.

Ранее экс-посол США Стивен Пайфер заявил, что перспектива введения миротворческих сил на Донбасс зависит от того, хочет ли Россия, чтобы это случилось.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове