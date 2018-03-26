Глава Минобороны Британии: Солидарность мирового сообщества с Лондоном стала поражением для Путина

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Гэвин Уильямсон назвал поддержку Великобритании со стороны ЕС

Гэвин Уильямсон назвал поддержку Великобритании со стороны ЕС "лучшим ответом" Кремлю

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что терпение мирового сообщества в отношении политики президента РФ Владимира Путина "на исходе".

По его словам, выраженная лидерами стран Евросоюза солидарность с Великобританией по делу экс-агента Сергея Скрипаля "является поражением" российского президента, сообщает DW.

Британский министр также отметил, что поддержка позиции Великобритании ЕС и членами Североатлантического альянса является "наилучшим ответом на намерения Кремля" и "посылает невероятно мощный сигнал" Москве.

4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в Солсбери.

Британское следствие установило, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в СССР в 1970-х годах. Оно известно под названием Новичок. 

Великобритания возложила ответственность за инцидент на Россию и приняла решение о высылке из страны 23 российских дипломатов. Кремль заявляет о своей непричастности к отравлению Скрипаля. Из России также выслали 23 британских дипломатов.

Кроме того, по данным СМИ,  США и до 20 европейских стран также готовятся выслать российских дипломатов.

На саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС выразили "неограниченную солидарность"с Великобританией. Они считают "крайне вероятным, что Россия ответственна" за покушение на Скрипаля, поскольку "другого убедительного объяснения нет". 

В качестве символического жеста поддержки британских властей президенты и главы правительств стран Евросоюза также решили отозвать для консультаций посла ЕС в Москве. 

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ЕС готов в случае необходимости принять дополнительные меры.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове