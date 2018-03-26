Глава Минобороны Британии: Солидарность мирового сообщества с Лондоном стала поражением для Путина

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что терпение мирового сообщества в отношении политики президента РФ Владимира Путина "на исходе".

По его словам, выраженная лидерами стран Евросоюза солидарность с Великобританией по делу экс-агента Сергея Скрипаля "является поражением" российского президента, сообщает DW.

Британский министр также отметил, что поддержка позиции Великобритании ЕС и членами Североатлантического альянса является "наилучшим ответом на намерения Кремля" и "посылает невероятно мощный сигнал" Москве.

4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в Солсбери.

Британское следствие установило, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в СССР в 1970-х годах. Оно известно под названием Новичок.

Великобритания возложила ответственность за инцидент на Россию и приняла решение о высылке из страны 23 российских дипломатов. Кремль заявляет о своей непричастности к отравлению Скрипаля. Из России также выслали 23 британских дипломатов.

Кроме того, по данным СМИ, США и до 20 европейских стран также готовятся выслать российских дипломатов.

На саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС выразили "неограниченную солидарность"с Великобританией. Они считают "крайне вероятным, что Россия ответственна" за покушение на Скрипаля, поскольку "другого убедительного объяснения нет".

В качестве символического жеста поддержки британских властей президенты и главы правительств стран Евросоюза также решили отозвать для консультаций посла ЕС в Москве.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ЕС готов в случае необходимости принять дополнительные меры.