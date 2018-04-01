Глава Минобороны Британии отметил растущую угрозу со стороны России

Для Великобритании "критически важно" развивать оборонный комплекс из-за растущей угрозы со стороны России, заявил министр обороны Гэвин Уильямсон в статье для издания The Telegraph, передает DW.

По его мнению, это позволит "встретить угрозы" будущего подготовленными. Поэтому расходы на оборону Британии будут увеличены на 800 млн фунтов стерлингов, подчеркнул Уильямсон.

Британский министр отметил, что угроза Великобритании со стороны России растет.

"Российский президент Владимир Путин использует гибридные методы для подрывного влияния на другие страны и имеет отношение к бесстыдным кибер-операциям... Терпение мирового сообщества в отношении политики Путина на исходе", - говорится в сообщении.

Уильямсон подчеркнул, что для осознания "опасности, исходящей от Москвы" достаточно изучить отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Солсбери.

Министр также отметил эволюцию оборонных возможностей России. По его словам, российская сторона активно инвестирует в разработку ракет для поражения целей на больших расстояниях.

Напомним, что отношения между Москвой и Лондоном накалились после отравления боевым токсическим веществом бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля и его дочерив британском Солсбери. Британия возложила ответственность за применение силы на Россию и выслала 23 российских дипломатов. К ответным мерам присоединился ряд стран Запада и НАТО. На что Россия ввела зеркальные меры.