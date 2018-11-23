Глава МИД Венгрии: Выдача венгерских паспортов украинцам является законной

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что выдача венгерских паспортов гражданам Украины не противоречит украинским законам.

В интервью DW венгерский министр заявил, что не знает, был ли факт выдачи венгерских паспортов гражданам Украины.

"На Закарпатье живут венгры, которые, согласно венгерскому законодательству, имеют право на двойное гражданство... Если вы посмотрите на украинские законы, то нигде не сказано, что иметь паспорт другой страны - это преступление или это запрещено", - отметил Сийярто.

Он также добавил, что "в Венгрии для получения второго гражданства неважно является человек чиновником или нет".

Статья 4 Конституции Украины предусматривает единое гражданство. В то же время закон определяет это единственное гражданство как "гражданство государства Украина, исключает возможность существования гражданства административно-территориальных единиц Украины". В то же время закон Украины о государственной службе определяет приобретения гражданства другого государства основанием для прекращения госслужбы.

В сентябре между Украиной и Венгрией разгорелся дипломатический конфликт из-за обнародовано в СМИ видео, тайно снятое в венгерском консульстве в Берегово. На видео новые венгерские граждане под бокал шампанского присягу на верность Венгрии и получают документы.

4 октября Украина объявила персоной нон грата консула Венгрии в Берегово и приказала покинуть страну в течение 72 часов. Высылка консула связана с раздачей венгерских паспортов в консульстве Венгрии в Берегово.

В ответ глава МИД Венгрии Петер Сийярто объявил о высылке консула Украины. Также Сийярто заявил о попытках запугать закарпатских венгров и пригрозил еще больше усложнить евроинтеграцию Украины .

Позже стало известно, что министр Сийярто попал в базу сайта Миротворец. Причиной внесения венгерского министра в "чистилище" стал "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Прямые угрозы вооруженных вторжением в Украине".