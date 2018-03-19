Глава МИД Венгрии раскритиковал планы Украины передислоцировать батальон с востока на Закарпатье

Министр иностранных дел Петер Сиярто выразил недовольство намерениями Министерства обороны Украины возобновить военную часть в Берегово (Закарпатская область).

Об этом сообщает Мукачево.net.

Беспокойство Сиярто вызвали планы Киева передислоцировать батальон (от 800 до 1000 военных) с востока в город Берегово, расположенный около границ трех стран-членов НАТО, и где проживает наибольшая венгерская община.

Он добавил, что разъяснения Минобороны Украины о том, что этот шаг необходим из-за угрозы территориальной целостности страны, его еще больше беспокоит.

"Это означает, что Киев считает венгерское национальное сообщество фактором угрозы, что является возмутительным, и именно поэтому Венгрия категорически отвергает это", - считает венгерский министр.

В то же время министр не забыл напомнить, что Венгрия является одной из трех стран Евросоюза, вместе с Польшей и Словакией, которая поставляет природный газ Украине после спора между российской энергетической компанией Газпром и украинским Нафтогазом.

Сиярто в очередной раз заявил, что Будапешт также не поддерживает проведение заседания министров обороны стран-членов ЕС и Украины, запланированных на апрель, и саммита Украина-НАТО, который планируется провести летом.

Закарпатские журналисты сообщали, что 9 февраля состоялось заседание Береговского городского совета. Тогда местные власти обсудила вопрос возвращения отдельного батальона 128-й закарпатской бригады, которая сейчас базируется в Мукачево, а также в Ужгороде, Виноградово в Берегово.

Сейчас военная часть здесь остается в плачевном состоянии. Ранее в Берегово находился 315-й гвардейский механизированный ордена полк. В 2003 году военную часть расформировали, а имущество передали на баланс горсовета.

Военное руководство на заседании 9 февраля уверяло, что вместо полка, стоявшего в городе в советскую эпоху, здесь разместится отдельный батальон численностью около 500 человек.

Напомним, Венгрия неоднократно призывала ввести постоянный мониторинг ОБСЕ в Закарпатской области, заявляя о "притеснениях венгерского меньшинства". Впоследствии Венгрия порекомендовала своим гражданам отказаться от поездок в Закарпатскую область Украины с 16 по 18 марта.

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