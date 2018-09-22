22 сентября 2018, суббота

Глава МИД Венгрии призвал ЕС проанализировать и обсудить санкции против России, прежде чем их продолжить

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто

Глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подверг сомнению эффективность санкций против России и призвал ЕС проанализировать и обсудить санкции, прежде чем их продолжить. Об этом Сийярто рассказал российскому каналу RT, сообщает Европейская Правда.

"Необходимо честное и прямое обсуждение, успешны ли санкции против России. Давайте проанализируем факты. Помогли санкции европейской или российской экономике, или, наоборот, помогли оказать давление на российскую экономику? Помогли ли они выполнить Минские соглашения? Только искренне ответив на эти вопросы, мы должны принимать решение о нашем будущем", - сказал Сийярто.

По словам Сийярто, Венгрию в этом вопросе поддерживает Италия.

"Нынешнее итальянское правительство, кажется, разделяет нашу позицию - никакого автоматического продления санкций, необходима дискуссия", - заявил Сийярто.

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