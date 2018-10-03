Глава МИД Венгрии пообещал зеркальный ответ на высылку консула из Закарпатья

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что в Украине постоянно нарушаются права этнических венгров, и отказывается признавать нарушения со стороны консула в Берегово.

Об этом он заявил после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, передает ТАСС.

По словам Сийярто, для высылки венгерского консула из Берегово Закарпатской области нет никаких оснований, поскольку он "ничего плохого не сделал".

"Это [дипломат выдавал венгерские паспорта] не является нарушением ни венгерского законодательства, ни украинского, ни международного. В дипломатических представительствах Венгрии, находящихся в Украине, все осуществляется по закону. Поэтому я не вижу причин отзывать консула из Берегово", - сказал он.

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Глава МИД Венгрии подчеркнул, если Киев примет решение выслать венгерского консула, тогда Будапешт безотлагательно выдворит из Венгрии консула Украины.

Напомним, что глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что в ближайшие дни консул Венгрии вернется на свою родину из-за выдачи венгерских паспортов гражданам Украины в консульстве в Берегово.

В Украине разгорелся скандал вокруг выдачи венгерских паспортов в Берегово Закарпатской области. СМИ обнародовали видео, тайно снятое в консульстве Венгрии, на котором новые венгерские граждане под бокал шампанского принимают присягу на верность Венгрии и получают документы.

Также в консульстве знакомят с правилами пользования паспортом. В частности, украинским пограничникам новые венгры должны показывать украинский паспорт, а венгерским - венгерский "утлевел" (аналог загранпаспорта).

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В Министерстве иностранных дел Украины пообещали проверить это видео. А глава ведомства Павел Климкин заявил, что если эта информация подтвердится, то МИД примет решение о высылке консула Венгрии.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о попытках запугать закарпатских венгров и пригрозил еще более усложнить евроинтеграцию Украины.