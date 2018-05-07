Глава МИД Великобритании призвал Трампа не выходить из иранской ядерной сделки

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон призвал президента США Дональда Трампа не отказываться от ядерной сделки с Ираном.
По словам Джонсона, выход США из соглашения был бы большой ошибкой, в случае одностороннего выхода из него американцев в выигрыше останется только Иран.
"Из всех вариантов, которые могут обеспечить отказ Ирана от ядерного оружия, эта сделка является наиболее оптимальной…у нее есть недостатки, но я убежден, что их можно исправить", - написал Джонсон в статье для The New York Times.
24 апреля по итогам переговоров в Белом доме президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Трамп объявили о намерении разработать новое соглашение по ядерной программе Ирана.
По словам президента Франции, новое соглашение должно включать в себя три дополнительных пункта: иранскую программу разработки баллистических ракет, влияние на Ближнем Востоке и что произойдет после 2025 года, когда в соответствии с нынешним соглашением будут сняты ограничения на программу обогащения урана в Иране.
В то же время Трамп отметил, что новое соглашение с Ираном будет разработано на "прочной основе".
Ранее Трамп потребовал от европейских союзников до 12 мая "исправить ужасные недостатки" ядерной сделки от 2015 года, в противном случае, он откажется продлить режим отмены санкций США в отношении Ирана.
В ответ министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран готов "энергично" восстановить обогащение урана, если США реализуют свои угрозы.
Кроме того, в Иране заявили, что в случае выхода США из ядерного соглашения они также прекратят в нем участие.
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Историческое соглашение по иранской ядерной программе было принято 15 июля 2015 года. Иран обязался допустить инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на свои ядерные объекты в обмен на пошаговую отмену западных санкций.
К началу 2016 года США и Евросоюз отменили санкции против Ирана после того, как МАГАТЭ в своем докладе заявил, что Тегеран полностью прекратил работу над своей ядерной программой.
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