Глава МИД Украины поблагодарил ЕС за санкции против организаторов псевдовыборов на Донбассе Сегодня, 11:49 42 Цей матеріал також доступний українською ЕС ввел санкции против организаторов "выборов" на Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил благодарность Евросоюзу за решение о санкциях в отношении ответственных за проведение фейковых выборов на оккупированных территориях Донбасса.

Об этом он написал у себя в Twitter.

Дякую ЄС за рішення накласти санкції на відповідальних за псевдовибори на Донбасі. Сьогодні в Брюсселі закликатиму ????????міністрів дати чітку і комплексну відповідь на ????????агресію на морі.Також обговоримо ????????підтримку Азовському регіону у зв’язку із блокадою РФ Керченської протоки 10 декабря 2018 г.

По информации брюссельского корреспондента Радио Свобода Рикарда Джозвяка, министры иностранных дел стран ЕС в понедельник утвердили решение о введении санкций против девяти лиц, ответственных за организацию "выборов" в ОРДЛО.

EU foreign ministers have just approved the visa bans and asset freezes on the 9 ppl the EU deems responsible for organizing the "elections" in eastern #Ukraine. will be published in the EU official journal around midday. #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 10 декабря 2018 г.

Ограничительные меры вступят в силу сразу после того, как их опубликуют в официальном журнале ЕС. Ожидается, что это произойдет в понедельник, 10 декабря.

Псевдовыборы в "ДНР" и "ЛНР" проходили 11 ноября. Украина и мировое сообщество не признают их результаты.

Согласно результатам "выборов", "главой ЛНР" стал Леонид Пасечник, который якобы набрал 68,3% голосов после обработки 100% "бюллетеней". На псевдовиборах в "ДНР" победил Денис Пушилин.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в связи с проведением фейковых выборов.

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Победили картошка и капуста. Как прошли псевдовыборы на Донбассе и почему их не признал мир

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