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Глава МИД Украины поблагодарил ЕС за санкции против организаторов псевдовыборов на Донбассе

Сегодня, 11:49
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ЕС ввел санкции против организаторов "выборов" на Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил благодарность Евросоюзу за решение о санкциях в отношении ответственных за проведение фейковых выборов на оккупированных территориях Донбасса.

Об этом он написал у себя в Twitter.

По информации брюссельского корреспондента Радио Свобода Рикарда Джозвяка, министры иностранных дел стран ЕС в понедельник утвердили решение о введении санкций против девяти лиц, ответственных за организацию "выборов" в ОРДЛО.

Ограничительные меры вступят в силу сразу после того, как их опубликуют в официальном журнале ЕС. Ожидается, что это произойдет в понедельник, 10 декабря.

Псевдовыборы в "ДНР" и "ЛНР" проходили 11 ноября. Украина и мировое сообщество не признают их результаты.

Согласно результатам "выборов", "главой ЛНР" стал Леонид Пасечник, который якобы набрал 68,3% голосов после обработки 100% "бюллетеней". На псевдовиборах в "ДНР" победил Денис Пушилин.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в связи с проведением фейковых выборов.

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Победили картошка и капуста. Как прошли псевдовыборы на Донбассе и почему их не признал мир

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Теги:   Санкции ОРДЛО Павел Климкин Евросоюз ЛНР ДНР

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Глава МИД Украины поблагодарил ЕС за санкции против организаторов псевдовыборов на Донбассе

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