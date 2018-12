Глава МИД Украины поблагодарил ЕС за санкции против организаторов псевдовыборов на Донбассе

Об этом он написал у себя в Twitter.

По информации брюссельского корреспондента Радио Свобода Рикарда Джозвяка, министры иностранных дел стран ЕС в понедельник утвердили решение о введении санкций против девяти лиц, ответственных за организацию "выборов" в ОРДЛО.

EU foreign ministers have just approved the visa bans and asset freezes on the 9 ppl the EU deems responsible for organizing the "elections" in eastern #Ukraine. will be published in the EU official journal around midday. #Russia