Глава МИД Турции назвал досрочные выборы самыми важными в истории страны

В Турции 24 июня досрочно избирают президента и парламент

Глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу ​назвал досрочные президентские и парламентские выборы, которые проходят в стране 24 июня, самыми важными в истории Турции.

Об этом он заявил журналистам, передает Anadolu.

"Это - самые важные выборы в нашей истории. Турция сейчас переживает непростой период своего развития, поскольку в стране меняется форма государственного управления. Даст Бог, сегодняшнее голосование положительно отразится на дальнейшем развитии страны", - сказал министр.

Напомним, что в воскресенье, 24 июня, в Турции проходят досрочные президентские и парламентские выборы.

Как известно, согласно результатам референдума 2017 года, новый президент Турции будет иметь более широкие полномочия.