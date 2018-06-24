Глава МИД Турции назвал досрочные выборы самыми важными в истории страны

Глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал досрочные президентские и парламентские выборы, которые проходят в стране 24 июня, самыми важными в истории Турции.
Об этом он заявил журналистам, передает Anadolu.
"Это - самые важные выборы в нашей истории. Турция сейчас переживает непростой период своего развития, поскольку в стране меняется форма государственного управления. Даст Бог, сегодняшнее голосование положительно отразится на дальнейшем развитии страны", - сказал министр.
Напомним, что в воскресенье, 24 июня, в Турции проходят досрочные президентские и парламентские выборы.
Как известно, согласно результатам референдума 2017 года, новый президент Турции будет иметь более широкие полномочия.
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