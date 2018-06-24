24 июня 2018, воскресенье

Глава МИД Турции назвал досрочные выборы самыми важными в истории страны

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В Турции 24 июня досрочно избирают президента и парламент

В Турции 24 июня досрочно избирают президента и парламент

Глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу ​назвал досрочные президентские и парламентские выборы, которые проходят в стране 24 июня, самыми важными в истории Турции.

Об этом он заявил журналистам, передает Anadolu.

"Это - самые важные выборы в нашей истории. Турция сейчас переживает непростой период своего развития, поскольку в стране меняется форма государственного управления. Даст Бог, сегодняшнее голосование положительно отразится на дальнейшем развитии страны", - сказал министр.

Напомним, что в воскресенье, 24 июня, в Турции проходят досрочные президентские и парламентские выборы.

Как известно, согласно результатам референдума 2017 года, новый президент Турции будет иметь более широкие полномочия.

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