Глава МИД Словакии начал председательство в ОБСЕ и скоро посетит Донбасс Сегодня, 15:17 37 Цей матеріал також доступний українською Лайчак пообещал уделять много внимания Украине

1 января 2019 начался годовой срок председательства министра иностранных дел Словакии Мирослава Лайчака в ОБСЕ.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Павел Климкин поздравил коллегу. "Буду рад приветствовать Мирослава в Украине уже через две недели, поедем вместе на Донбасс", - написал глава МИД Украины.

Поздравление Словакии и моему хорошему другу @MiroslavLajcak по случаю начала ????????головування в #ОБСЕ. Желаю @Slovakia_OSCE быть на страже ценностей и принципов ОБСЕ, которые нагло нарушаются РФ. Буду рад приветствовать Мирослава в Украине уже через две недели, поедем вместе на Донбасс. - Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 1 января 2019 г.

Ранее Лайчак пообещал Европейской правде, что Украина будет основным приоритетом словацкого председательства.

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