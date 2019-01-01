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Глава МИД Словакии начал председательство в ОБСЕ и скоро посетит Донбасс

Сегодня, 15:17
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Лайчак пообещал уделять много внимания Украине

1 января 2019 начался годовой срок председательства министра иностранных дел Словакии Мирослава Лайчака в ОБСЕ.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Павел Климкин поздравил коллегу. "Буду рад приветствовать Мирослава в Украине уже через две недели, поедем вместе на Донбасс", - написал глава МИД Украины.

Ранее Лайчак пообещал Европейской правде, что Украина будет основным приоритетом словацкого председательства.

Глава МИД Словакии подал в отставку из-за отказа парламента принять миграционный пакт ООН

Теги:   Мирослав Лайчак Словакия ОБСЕ

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