Глава МИД Сирии потребовал вывести из страны войска США, Франции и Турции

Выступая на дебатах в ООН министр иностранных дел и вице-премьер Сирии Валид Муаллем потребовал немедленного вывода с территории своей страны военных сил США, Франции и Турции.
Как передает DW, Муаллем заявил, что американская армия и солдаты из двух других стран представляют собой "оккупационные войска", с которыми будут "обращаться соответствующим образом".
"Они должны уйти незамедлительно и без каких-либо условий", - сказал сирийский политик.
Муаллем также предсказал скорую победу сирийских правительственных войск над повстанцами.
"Битва против терроризма почти окончена", - заметил политик.
По его словам, бои будут остановлены, когда Сирия будет освобождена от террористов и "незаконного зарубежного присутствия". Уже сейчас положение в стране "стабильнее и безопаснее", что может явиться условием для возвращения большого количества беженцев.
Ранее сообщалось, что Сирия откроет главный пограничный переход на границе с Иорданией.
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