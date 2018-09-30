Глава МИД Сирии потребовал вывести из страны войска США, Франции и Турции

Выступая на дебатах в ООН министр иностранных дел и вице-премьер Сирии Валид Муаллем потребовал немедленного вывода с территории своей страны военных сил США, Франции и Турции.

Как передает DW, Муаллем заявил, что американская армия и солдаты из двух других стран представляют собой "оккупационные войска", с которыми будут "обращаться соответствующим образом".

"Они должны уйти незамедлительно и без каких-либо условий", - сказал сирийский политик.

Муаллем также предсказал скорую победу сирийских правительственных войск над повстанцами.

"Битва против терроризма почти окончена", - заметил политик.

По его словам, бои будут остановлены, когда Сирия будет освобождена от террористов и "незаконного зарубежного присутствия". Уже сейчас положение в стране "стабильнее и безопаснее", что может явиться условием для возвращения большого количества беженцев.

Ранее сообщалось, что Сирия откроет главный пограничный переход на границе с Иорданией.