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Глава МИД Литвы призвал наложить санкции на РФ за ее действия в Азовском море

Сегодня, 16:08
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Линас Линкявичюс: То, что Россия делает в Азовском море - неприемлемо

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс убежден, что на Россию нужно наложить санкции из-за действий в Азовском море. Об этом он заявил в комментарии корреспонденту Радио НВ на полях саммита НАТО, проходящего в Брюсселе.

При этом он признал, что достичь таких санкций сложно.

"Если бесконечно не реагировать на происходящее, то можно ожидать (такие) действия (России) в любом месте. Потому что это тоже испытание нашей гибкости, наших обязательств. То, что Россия делает в Азовском море - неприемлемо, предоставляя самой себе право контролировать море и блокировать его. И это нарушение международного права, поэтому эти действия должны иметь последствия (для России), если результатов не будет, это может повториться в другом месте ", - отметил глава МИД Литвы.

Напомним, 25 ноября РФ захватила три украинских корабля вместе с экипажем в Керченском проливе. Все 24 украинских моряка находятся в плену в России. РФ блокирует Керченский пролив, из-за чего в Черном и Азовском морях происходят аварии морских судов.

Реконструкция событий в Керченском проливе

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Теги:   Радио НВ Санкции Линас Линкявичюс Литва Россия

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