Глава МИД Канады: На саммите G7 вопрос о возвращении России не поднимался

Вопрос о возвращении России в состав Большой семерки во время переговоров на саммите G7 в Канаде не поднимался, заявила журналистам глава канадского МИД Христя Фриланд, передает Интерфакс-Украина.

"Данный вопрос не поднимался за столом переговоров", - сказала Фриланд журналистам в пятницу.

При этом она отметила, что Канада обсуждала тему возвращения Россию в состав Большой семерки в ходе двусторонних встреч с некоторыми партнерами.

По ее словам, Канада "против возвращения России в G7 из-за ее поведения на мировой арене".

"Россия дала понять, что она не заинтересована в том, чтобы вести себя по правилам демократий Запада", - заявила Фриланд.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что возвращение России в G8 невозможно, пока не будет достигнут прогресс в украинском вопросе. По ее словам, представители стран ЕС на встрече G7 в Квебеке согласились, что условия для выхода России в группу стран с развитой экономикой еще не были выполнены.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна присутствовать на заседании G7 в Канаде, которое началось 8 июня.

Впоследствии новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте поддержал призыв Трампа о возврате России в G7.

Россию исключили из состава Большой восьмерки в 2014 году после аннексии Крыма и военной агрессии на Донбассе. Кремль продолжает уверять, что формат G8 России больше не интересен, так как существует возможность диалога с ведущими государствами в формате G20.