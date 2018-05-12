Глава МИД Южной Кореи исключила смягчение санкций против КНДР в ближайшем будущем

Министерство иностранных дел Южной Кореи исключило возможность смягчения санкций против Северной Кореи в ближайшем будущем, передает агентство Yonhap.

"Мы совершенно точно знаем, что санкции останутся в силе до тех пор, пока мы не увидим заметных и значимых действий, предпринятых Северной Кореей на пути к денуклеаризации", - заявила глава МИД Южной Кореи Кан Ген Хва на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Майком Помпео.

Ранее Помпео заявил, что США помогут Северной Корее деньгами при условии полной денуклеаризации.

Напомним, что госсекретарь США Майк Помпео посетил Пхеньян. По итогам визита Северная Корея отпустила на волю трех американских граждан.

После возвращения Помпео из КНДР президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном состоится 12 июня в Сингапуре.

По данным СМИ, лидер Северной Кореи согласился встретиться с главой Белого дома во время встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

27 апреля лидеры Южной и Северной Корей провели историческую встречу в пограничной деревне Пханмунджом (на территории Южной Кореи).

После переговоров лидеры двух стран анонсировали подписание в конце 2018 года мирного договора, который положит конец войне между двумя странами, которая формально продолжается с 1953 года.