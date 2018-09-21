21 сентября 2018, пятница

Глава МИД Японии обсудил с госсекретарем США ситуацию вокруг КНДР

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Глава МИД Японии Таро Коно

Глава МИД Японии Таро Коно

Глава МИД Японии Таро Коно и госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора обсудили состоявшийся в Пхеньяне межкорейский саммит с участием лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, а также ситуацию вокруг Корейского полуострова.

"Обе стороны договорились согласовывать в будущем свою политику по Северной Корее, принимая во внимание прошедший 18-19 сентября межкорейский саммит, а также вновь подтвердили общую цель по обеспечению полной реализации положений резолюций Совета безопасности ООН", - сообщает пресс-служба японского МИД. 

Коно и Помпео также "подтвердили, что стороны продолжат тесное взаимодействие между Японией и США, а также Японией, США и Южной Кореей, в том числе в ходе саммита Япония-США во время Генеральной ассамблеи ООН".

"В дополнение к этому главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями вокруг ситуации в Иране", - подчеркивается в сообщении МИД Японии.

Ранее КНДР и Южная Корея договорились прекратить вражду. Чем завершился третий саммит лидеров двух государств.

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