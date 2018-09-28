Глава МИД Ирана заявил, что Израиль тайно разрабатывает ядерное оружие

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал Израиль сознаться и открыть международным инспекторам свою "нелегальную программу ядерного вооружения" после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал об обнаружении секретного "атомного склада" в Тегеране.
"Шоу искусств и ремесел не скроет тот факт, что Израиль - единственный режим в нашем регионе с "секретной" и "незадекларированной" программой ядерного вооружения, включающей "реальный ядерный арсенал". Пришло время Израилю сознаться и открыть свою нелегальную программу ядерного вооружения международным инспекторам", - написал Зариф в Twitter.
No arts & craft show will ever obfuscate that Israel is only regime in our region with a *secret* and *undeclared* nuclear weapons program - including an *actual atomic arsenal*. Time for Israel to fess up and open its illegal nuclear weapons program to international inspectors.— Javad Zarif (@JZarif) 27 сентября 2018 г.
Напомним, во время выступления в Генеральной ассамблее ООН премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил карты с местоположением и фотографии того, что, по его словам, является "секретным ядерным хранилищем" в районе Туркузабад в Тегеране.
Ранее израильская разведка похитила из Тегерана тысячи документов из секретного ядерного архива, которые, по данным Израиля, доказывают, что Иран тайно продолжает ядерную программу.
Смотрите также
Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?
Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас
Комментарии
Правила комментирования