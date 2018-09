Глава МИД Ирана заявил, что Израиль тайно разрабатывает ядерное оружие

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал Израиль сознаться и открыть международным инспекторам свою "нелегальную программу ядерного вооружения" после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал об обнаружении секретного "атомного склада" в Тегеране.

"Шоу искусств и ремесел не скроет тот факт, что Израиль - единственный режим в нашем регионе с "секретной" и "незадекларированной" программой ядерного вооружения, включающей "реальный ядерный арсенал". Пришло время Израилю сознаться и открыть свою нелегальную программу ядерного вооружения международным инспекторам", - написал Зариф в Twitter.

No arts & craft show will ever obfuscate that Israel is only regime in our region with a *secret* and *undeclared* nuclear weapons program - including an *actual atomic arsenal*. Time for Israel to fess up and open its illegal nuclear weapons program to international inspectors.