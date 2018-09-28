28 сентября 2018, пятница

Глава МИД Ирана заявил, что Израиль тайно разрабатывает ядерное оружие

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Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал Израиль сознаться и открыть международным инспекторам свою "нелегальную программу ядерного вооружения" после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал об обнаружении секретного "атомного склада" в Тегеране.

"Шоу искусств и ремесел не скроет тот факт, что Израиль - единственный режим в нашем регионе с "секретной" и "незадекларированной" программой ядерного вооружения, включающей "реальный ядерный арсенал". Пришло время Израилю сознаться и открыть свою нелегальную программу ядерного вооружения международным инспекторам", - написал Зариф в Twitter.

Напомним, во время выступления в Генеральной ассамблее ООН премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил карты с местоположением и фотографии того, что, по его словам, является "секретным ядерным хранилищем" в районе Туркузабад в Тегеране.

Ранее израильская разведка похитила из Тегерана тысячи документов из секретного ядерного архива, которые, по данным Израиля, доказывают, что Иран тайно продолжает ядерную программу.

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