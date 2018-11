Глава МИД Ирана: США ответственны за преступления против человечности в Иране и Йемене

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что американские власти ответственны за преступления против человечности в Иране и Йемене.

"Как и с Йеменом, госсекретарь США Майкл Помпео возлагает на Иран вину за незаконные американские санкции, препятствующие доступу иранцев к финансовым услугам для получения продовольствия и медикаментов... Но США несут ответственность за преступления против человечности в Иране и Йемене", - написал Зариф на своей странице в Twitter.

Он подчеркнул, что Иран, разумеется, предоставит еду и лекарства своему народу, несмотря на усилия США.

Just as with Yemen, @SecPompeo blames Iran for unlawful US sanctions preventing Iranians’ access to financial services for food and medicine. Naturally, we will provide them for our people in spite of US efforts. But US is accountable for crimes against humanity re Iran & Yemen.