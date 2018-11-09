Глава МИД Ирана: США ответственны за преступления против человечности в Иране и Йемене

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что американские власти ответственны за преступления против человечности в Иране и Йемене.

"Как и с Йеменом, госсекретарь США Майкл Помпео возлагает на Иран вину за незаконные американские санкции, препятствующие доступу иранцев к финансовым услугам для получения продовольствия и медикаментов... Но США несут ответственность за преступления против человечности в Иране и Йемене", - написал Зариф на своей странице в Twitter.

Он подчеркнул, что Иран, разумеется, предоставит еду и лекарства своему народу, несмотря на усилия США.

Just as with Yemen, @SecPompeo blames Iran for unlawful US sanctions preventing Iranians’ access to financial services for food and medicine. Naturally, we will provide them for our people in spite of US efforts. But US is accountable for crimes against humanity re Iran & Yemen. — Javad Zarif (@JZarif) 8 ноября 2018 г.

Напомним, что 5 ноября вступили в силу все санкции США против Ирана, которые существовали до подписания Общего всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе от 2015 года. Санкции направлены, прежде всего, на банковский сектор, нефтяную промышленность и транспортную отрасль.

Ограничительные меры направлены прежде всего на банковский сектор, нефтяную промышленность и транспортную отрасль. Под санкции могут подпасть и другие страны, а также зарубежных компаний, поддерживающих деловые связи с иранскими партнерами.

Однако, Вашингтон вывел из-под действия "нефтяных" санкций в отношении Ирана компании Китая, Индии, Греции, Италии, Тайваня, Японии, Турции и Южной Кореи.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что его страна "разрушит" восстановленные санкции США. Верховный лидер аятолла Хаменеи заявил, что главная цель американских ограничительных мер - "калечить и сдерживать экономику Ирана".

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон анонсировал еще больше санкций против Ирана.

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