Глава МИД Германии: Выборы в оккупированном Крыму являются неприемлемыми

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Хайко Маас считает неприемлемыми выборы президента РФ в оккупированном Крыму

Хайко Маас считает неприемлемыми выборы президента РФ в оккупированном Крыму

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает неприемлемыми выборы президента РФ в оккупированном Крыму.

По словам Мааса, "результат выборов в России не удивляет, так же, как и обстоятельства, при которых проходили выборы", сообщает Европейская правда.

Немецкий министр особо подчеркнул неприемлемость проведения выборов на оккупированной территории Украины.

"Тот факт, что эти выборы состоялись в Крыму, аннексированном вопреки международному праву, с нашей точки зрения является неприемлемым", - отметил он.

Маас также сообщил, что на заседании министров иностранных дел ЕС в Брюсселе будет обсуждаться украинский вопрос.

"Мы поддерживаем украинское правительство и требуем от него продолжения процесса реформ", - отметил министр.

Напомним, 18 марта в России прошли выборы президента. По итогам подсчета данных 99,5% протоколов участковых избиркомов, Владимир Путин набирает 76,65% голосов.

Украина обратилась к миру с просьбой не признавать результаты голосования в оккупированном Крыму.

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