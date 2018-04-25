Глава МИД Германии призвал переосмыслить мировую политику безопасности

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Хайко Маас призвал к

Хайко Маас призвал к "диалогу вместо конфронтации" и назвал режим Асада в Сирии бесчеловечным

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас на заседании Генассамблеи ООН заявил о необходимости переосмыслить политику международной безопасности, передает DW.

"Мы должны делать ставку на предотвращение, а не на вмешательство", - заявил Маас.

Он призвал к "диалогу вместо конфронтации" и "разоружению вместо наращивания вооружений".

"Мы не должны заниматься конфликтами только после того, как они появились на первых страницах печати", - заявил глава немецкого МИД, отметив, что не следует мириться и с замороженными конфликтами.

Маас также предостерег от "растущего разрыва между теми, кто выступает за открытость миру и толерантность, и теми, кто проповедуют изоляцию и возвращение к национализму".

В своем заявлении дипломат также резко раскритиковал власти Сирии во главе с президентом Башаром Асадом.

"Бесчеловечное поведение режима Асада - это нападение на основные ценности международного сообщества", - отметил он, призвав "не закрывать на это глаза".

Нарушения международного гуманитарного права не должны оставаться без последствий, заявил Маас, подчеркнув, что препятствование принятию соответствующих решений в Совете Безопасности ООН ставит под вопрос эффективность усилий мирового сообщества.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что в мир вернулась холодная война, и организация неспособна решить военный конфликт в Сирии.

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