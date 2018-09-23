23 сентября 2018, воскресенье

Глава МИД Германии посетовал на непредсказуемость Трампа: Теперь мы узнаем обо всем из Twitter

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Хайко Маас

Хайко Маас

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас обвинил США в отсутствии координации с Германией по международным вопросам.

Об этом он заявил в интервью агентству dpa, пишет Die Zeit.

"Мы узнаем о некоторых решениях [президента США Дональда Трампа] из [его] Twitter... Создается впечатление, что и в США некоторые узнают о решениях Белого дома сначала через Twitter. Это меняет способ сотрудничества", - отметил Маас.

В то же время ранее у Берлина были, как правило, интенсивные консультации с Вашингтонам по всем важным вопросам. "Тесная координация была на всех уровнях. Теперь ее все меньше и меньше", - констатировал немецкий министр.

Американский президент действительно нередко удивлял своих соратников по Большой семерке. Так, в июне Трамп внезапно отозвал свою подпись под итоговым коммюнике саммита G7, о чем стало известно лишь из его сообщения в Twitter, которое он написал уже покинув саммит, на борту своего самолета.

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