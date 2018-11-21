Глава МИД Германии о Майдане: Мы не забыли о страданиях и надеждах украинского народа

Глава МИД Германии Хайко Маас в пятую годовщину Революции Достоинства подчеркнул, что Берлин и в дальнейшем будет прилагать усилия для достижения мира и восстановления территориальной целостности Украины.

О поддержке Германией Украины Маас заявил в среду, 21 октября.

"Пять лет назад тысячи украинцев вышли на Майдан в Киеве, чтобы реализовать свое демократическое право: они подняли свой голос за правовое государство и за свободную и суверенную Украину. Мы не забыли надежд этих людей", цитирует Мааса DW.

Министр также добавил, что не забыты и "страдания, которые украинцам пришлось терпеть за последние пять лет - более сотни человек погибли во время протестов, а несколько тысяч погибли в результате конфликта на Востоке Украины".

"Германия и в дальнейшем решительно выступать за мир и территориальную целостность Украины. И мы будем продолжать поддерживать украинское правительство в проведении реформ, чтобы улучшить жизнь людей", - добавил он.

21 ноября 2013 года власти Украины отказались подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС в Вильнюсе, многолетние переговоры о котором были успешно завершены накануне. Отказавшись от соглашения с ЕС, президент Виктор Янукович получил от Москвы кредит на 3 млрд долларов.

Недовольные решением правительства Азарова украинцы вышли на многочисленные Майданы по всей стране, эпицентром протеста стал Майдан Независимости в Киеве, на котором изначально собиралась благосклонно относящаяся к евроинтеграции молодежь.

30 ноября спецназ ночью жестоко разогнал студенческий митинг - началась Революция Достоинства, в результате которой Янукович лишился власти и сбежал в Россию.

Во время столкновений активистов Евромайдана с силовиками в центре Киева, в том числе на Институтской, в период с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года погибли более ста протестующих. Погибших участников акций протеста стали называть Небесной Сотней.

В феврале-марте 2014 года Россия после падения в Украине режима президента Януковича провела спецоперацию по аннексии Крыма, инспирировала выступление сепаратистов в Луганской и Донецкой области и пошла на прямое военное вторжение в августе 2014 и феврале 2015 годов.

Россия продолжает подпитывать войну в Донбассе деньгами и вооружением, создав в оккупированных районах полноценную армию в составе кадровых российских военных, граждан РФ и местных сепаратистских элементов.

В результате российской агрессии погибли более 10 тысяч украинцев, более 20 тысяч получили ранения, 1,8 миллионов украинцев стали внутренне перемещенными лицами. Кроме того, Украина из-за агрессии России потеряла более 16% ВВП.