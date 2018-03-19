Глава МИД Германии о деле Скрипаля: Весь Евросоюз на стороне Британии

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что все страны-члены ЕС поддерживают Британию по делу отравления бывшего разведчика Сергея Скрипаля.

По словам Мааса, на заседании британские коллеги прежде всего проинформируют о ходе расследования, сообщает Европейская правда.

В то же время, добавил Маас, о возможности применения санкций о РФ в связи с делом Скрипаля сегодня речь не идет.

"Мы со своей стороны хотим, и этот момент очень важен наш взгляд, четко продемонстрировать, что все страны-члены решительно стоят на стороне Великобритании", - сказал он

Министр также отметил, что в последние дни Великобритания интенсивно информировала стран-партнеров в Европе о расследовании дела, тогда же как РФ до сих пор не предоставила правдоподобных ответов о своей причастности к отравлению.

"Из той информации, что у нас есть, могу сказать, что у нас нет никакого альтернативного правдоподобного объяснения по вовлеченности российской стороны. Если российская сторона может это отрицать, то это должно случиться, должны состояться двусторонние переговоры. Но информация, которая у нас есть, говорит о другом ", - сказал Маас.

Напомним, 4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в Солсбери. Скрипач с дочкой до сих пор находятся в реанимации в критическом состоянии.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в британском парламенте, заявила, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в России. Оно известно под названием Новичок.

В России утверждают, что все запасы газа Новичок были уничтожены в соответствии с международными соглашениями под контролем международных наблюдателей Организации по запрещению химического оружия.

Великобритания возложила ответственность за инцидент на Россию, созвав по этому поводу Совбез ООН, и приняв решение о высылке из страны 23 российских дипломатов.

Президент РФ Владимир Путин назвал все обвинения Лондона "чушью", ведь Москва не могла позволить себе такого, тем более накануне выборов и чемпионата мира по футболу.