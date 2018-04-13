Глава МИД Германии: Химатака в Сирии не может остаться без последствий

Хайко Маас призвал международное сообщество к реакции на события в Сирии

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас требует от международного сообщества объединенной реакции на химическую атаку в сирийской Думе.

Во время визита в Брюссель он заявил, что данная атака "не может остаться без последствий", сообщает DW.

Немецкий министр также выразил поддержку французской позиции, заявив, что "те, кто использует там химическое оружие в обход международного права, должны быть привлечены к уголовной ответственности".

По его словам, важно, чтобы "западное сообщество действовало вместе", что среди прочего означает "усиление давления на Россию", которая поддерживает режим Башара Асада.

Учитывая возможные военные действия против Сирии, Маас назвал разумным шагом общую координацию действий между США, Великобританией и Францией. По его мнению, это является признаком ответственного отношения для предотвращения эскалации конфликта.

Ранее канцлер Германии Агнела Меркель заявила, что бундесвер не будет принимать участие в военной операции против режима Башара Асада в Сирии.

7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте (пригород Дамаска) погибли по меньшей мере 85 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, более чем в полтысячи жителей были зафиксированы симптомы отравления в результате химической атаки.

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США резко осудили химическую атаку и заявили, что Россия, учитывая ее неизменную поддержку режима президента Сирии Башара Асада, должен нести ответственность за то, что произошло. Российские военные отрицают сам факт применения химического оружия в Думе.