Глава МИД ФРГ ожидает сложных переговоров министров нормандской четверки в Берлине

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас ожидает сложных переговоров во время следующей встречи глав МИД стран нормандской четверки ( Германия, Франция, Украина и Россия), которая состоится в Берлине в понедельник, 11 июня, передает DW.

Он рассказал о намерении обсудить на будущих переговорах возможность размещения на Донбассе миссии миротворцев ООН.

Немецкий чиновник указал в частности на то, что "интересы и позиции Украины и России во многих сферах" имеют значительные расхождения. Впрочем, по словам Мааса, следует попробовать все, чтобы достичь длительного перемирия, отвода тяжелых вооружений и улучшения гуманитарной ситуации для людей на Донбассе, которые страдают.

Одновременно глава немецкого внешнеполитического ведомства отметил, что длительное отсутствие прогресса в выполнении минских договоренностей осложнило ситуацию для людей на Востоке Украины, "которые ничего не желают так сильно, как мира".

Напомним, 11 июня в Берлине состоится встреча Нормандского формата на уровне министров иностранных дел. Основными темами в ее ходе станут состояние выполнения Минских соглашений и возможность размещения на Донбассе миссии "голубых касок". Последнее будет впервые обсуждаться в этом формате.

Нынешняя встреча нормандских министров - Павла Климкина, Хайко Мааса, Жан-Ива ле Дриана и Сергея Лаврова - станет первой с февраля 2017 года.

Нормандская четверка или Нормандский формат - дипломатическая группа высокопоставленных представителей четырех стран (Украины, Германии, Франции и России). Ее целью является стабилизация ситуации на Донбассе и выполнение Минских соглашений. Встречи проводятся как на уровне глав МИД, так и на уровне глав государств.