Глава МИД Британии: В отравлении Скрипаля виновна не Россия, а Путин и Кремль

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что в отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля виноваты не Россия и ее жители, а Владимир Путин и Кремль.

В интервью DW Джонсон также отметил, что у Британии нет ссоры с Россией, добавив, что считает ответственным за это преступление Владимира Путина.

По словам британского министра, отравление Александра Литвиненко, а также неподобающее поведение представителей Кремля после выступления премьер-министра Терезы Мэй в парламенте убедили его в виновности Кремля.

"Мы не получили ответа (об отравляющем веществе Новичок - Ред.). Только увидели массу сатирических твитов и троллинга", - сказал он.

Джонсон также добавил, что Кремлю следует определиться с версией о существовании Новичка.

"В одном заявлении нам говорят, что никогда не производили Новичок. В другом утверждается, что они производили его, но все запасы были уничтожены. В третьем говорится: да, все запасы уничтожены, за исключением некоторого количества, которое могло попасть в такие страны, как Швеция, Чехия, Словакия, США, и, может быть, Великобритания", - отметил он.

Джонсон также рассказал о международной солидарности и более глубоком понимании "того поведения, которое отличает Россию в последние годы".

Это, по его словам, отличает дело Скрипаля от истории с убийством Александра Литвиненко.

Напомним, 4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в Солсбери.

По данным Лондона, они были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в СССР в рамках проекта Новичок. Скрипаль с дочкой до сих пор находятся в реанимации в критическом состоянии.

Великобритания возложила ответственность за инцидент на Россию и приняла решение о высылке из страны 23 российских дипломатов.

Москва отрицает любые обвинения со стороны Британии.