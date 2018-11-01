01 ноября 2018, четверг

Глава МИД Британии: Россия заплатит очень высокую цену за свои действия

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Россия заплатит очень высокую цену, если будет продолжать вести себя так, как в последнее время, заявил Джереми Хант

Россия заплатит очень высокую цену, если будет продолжать вести себя так, как в последнее время, заявил Джереми Хант

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что Россия заплатит "очень высокую цену" за свои действия, если будет продолжать вести себя так, как она это делала в последнее время.

Выступая в исследовательском институте Policy Exchange, Хант отметил, что до недавнего времени считал, что Россия хочет быть частью международной правовой системы.

"Мы были очень рады возможности совершенно других отношений с Россией по сравнению с теми, что были во времена СССР. Но потом было вторжение в 2008 году в Грузию, в 2014 году вторжение в Крым, были кибератаки, нападение с применением химического оружия в Солсбери, и это нас чрезвычайно обеспокоило", - сказал он.

Хант также пообещал, что Великобритания в скором времени "покончит с сетью агентов ГРУ" на своей территории.

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