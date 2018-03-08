Глава МВД Британии пообещала решительный ответ на отравление бывшего российского шпиона

У Британии есть план ответа на отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери, заявила британский министр внутренних дел Эмбер Радд, пишет The Guardian.

"Мы ответим решительным и надлежащим образом, как только выясним, кто несет ответственность", - сказала она.

Радд добавила, что ее ведомство сделает все возможное для привлечения виновных к ответственности, "кем бы они ни были, и где бы они ни были".

Министр также назвала отравление бывшего агента на территории Британии "наглым и безрассудным актом".

Напомним, 4 марта Сергей Скрипаль и его 33-летная дочь Юля были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в Солсбери, графство Уилтшир в Англии. На данный момент они находятся в реанимации в критическом состоянии.

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Сергей Скрипаль – бывший полковник Главного разведывательного управления РФ. В 2006 году был осужден на 13 лет лишения свободы за шпионаж в пользу Великобритании. Он признался, что был завербован британскими спецслужбами в 1995 году. По информации российского следствия, Скрипалю заплатили более $100 тыс. за информацию о сотрудниках и агентах ГРУ, действовавших в странах Европы.

В 2010 году был помилован в рамках операции по обмену граждан России, осужденных в России за шпионаж в пользу США и Великобритании, на агентов российских спецслужб, задержанных в США в июне 2010 года.

После обмена шпионами Скрипаль получил политическое убежище в Великобритании.