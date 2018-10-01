Глава МИД Британии: Евросоюз становится тюрьмой, подобно СССР

Джереми Хант заявил, что Евросоюз держит своих членов в плену

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что Евросоюз превращается в "тюрьму", подобно СССР, который запрещал своим гражданам выезжать.

Об этом он сказал, комментируя позицию Евросоюза относительно Brexit, сообщает The Independent.

Глава британского МИД отметил, что лидеры ЕС "отвернулись от идеалов европейской мечты".

"ЕС был создан для того, чтобы защищать свободу. Это Советский Союз никому не давал его покинуть. Урок истории совершенно ясен: если вы превратите ЕС из клуба в тюрьму, то стремление покинуть ее не уменьшится, а будет лишь расти, и мы не будем единственным узником, который захочет бежать из плена", - сказал Хант.

Он также добавил, что будет "бороться" за то, чтобы Brexit состоялся на тех условиях, которые хочет Британия.

Напомним, 21 сентября по итогам саммита ЕС в Зальцбурге премьер-министр Великобритании Тереза Мэй констатировала, что дискуссии, которые планировалось завершить в ноябре, зашли в тупик.

ЕС отказывается принимать британские предложения, тогда как Лондон не согласен на варианты, предлагаемые Брюсселем.

23 июня 2016 года 52% британцев на референдуме проголосовали за выход Великобритании из состава Европейского Союза. Шотландия и Северная Ирландия в основном проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.

Великобритания планирует выйти из состава ЕС 29 марта 2019 года.