Глава МИ5: ИГИЛ будет стремится совершать новые нападения в Европе после потери территорий

Генеральный директор британской службы разведки МИ5 Эндрю Паркер предупредил, что Исламское государство будет стремиться совершать "разрушительные" и "более сложные" террористические атаки в Европе после потери территорий на Ближнем Востоке.

Об этом он заявил на встрече руководителей европейских служб безопасности в Берлине, передает BBC.

Напомним, последняя атака в Европе, за которую взяло на себя ответственность Исламское государство, произошла вечером 12 мая в центре Парижа. 20-летний Хамзат Азимов, родившийся в Чечне и переехавший с семьей во Францию как политический беженец, напал с ножом на прохожих.

Прокурор французской столицы Франсуа Моленс сообщил, что по словам очевидцев, во время нападения преступник кричал "Аллах акбар". Полиция застрелила нападавшего, но он успел убить одного человека и ранить четверых. Полиция задержала родителей Азимова и его друга.