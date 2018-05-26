Глава МЧС Кемеровской области, обвиняемый по делу пожара в торговом центре, подал в отставку

Руководитель главного управления МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов, которого подозревают в халатности по делу пожара в ТЦ Зимняя вишня, а также хищениях на сумму более 1,8 млн рублей, подал в отставку. Об этом сообщает DW.

Глава МЧС Кемеровской области, а также начальник отдела надзора областного МЧС Григорий Терентьев были задержаны 25 мая.

Перед задержанием Мамонтов написал рапорт об увольнении.

Отмечается, что с 2017 года задержанные не проверяли соблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации торгового центра Зимняя вишня. Проверку следовало провести до 18 марта, говорится в заявлении Следственного комитета России.

Также сообщается, что Мамонтов с июня 2015 по апрель 2018 года "с использованием своего служебного положения при пособничестве неустановленных пока лиц" похитил более 1,8 млн рублей.

Кроме Мамонтова и Терентьева, в рамках уголовного дела о гибели людей при пожаре фигурируют 8 обвиняемых. В СКР сообщают, что все фигуранты дела по ходатайству следствия арестованы.

Напомним, 25 марта в российском городе Кемерово в ТЦ Зимняя вишня произошел пожар. Ранее Следком РФ заявлял о 64 погибших в результате пожара, среди жертв – 41 ребенок.

Через два дня сотни горожан вышли на митинг, требуя отставки губернатора Кемеровской области Амана Тулеева и президента России Владимира Путина.

1 апреля Тулеев досрочно покинул пост губернатора Кемеровской области, однако позже его назначили главой парламента региона.

По факту происшествия заведено уголовное дело по ст. 109 (причинение смерти по неосторожности), 219 (нарушение требований пожарной безопасности) и 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) УК РФ.